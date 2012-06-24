Квасьневський і Кокс поїхали від Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, о 21:00 кортеж із 7 автомобілів у супроводі одного автомобіля ДАІ виїхав з воріт медичного закладу.

На території ЦКЛ «Укрзалізниці» євродепутати пробули близько 4-х годин. Втім, вони не вийшли до журналістів і не поспілкувалися з пресою.

Прихильники Ю.Тимошенко, які в цей час пікетували лікарню, зустріли кортеж скандуванням «Юлі – волю!».

Як повідомляв УНІАН, в неділю близько 50 осіб зібралися перед прохідною лікарні, де перебуває Ю.Тимошенко. За словами керівника харківської міської організації політичної партії ВО «Батьківщина» Миколи Пахніна, це - активісти з Львівської, Житомирської, Київської, Сумської, Луганської, Кіровоградської та Харківської областей.

Пікет був організований з нагоди прибуття до лікарні делегатів Європейського парламенту. «Ми вчергове хочемо наголосити, що Юлія Володимирівна тут не сама. Тут присутні представники з 5-6 регіонів України», - підкреслив керівник харківської філії ВО «Батьківщина».

За його словами, учасники пікету вимагають звільнення усіх політичних в’язнів в Україні.