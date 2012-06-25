Сьогодні - черговий суд над Тимошенко

Київський районний суд Харкова сьогодні, 25 червня, проведе засідання у справі колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», яку вона очолювала у 1995-1997 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, державні обвинувачі у справі Ю.Тимошенко 19 квітня під час попереднього розгляду справи заявили, що екс-прем’єр обвинувачується за трьома пунктами: організація розкрадання бюджетних коштів і замах на розкрадання коштів з держбюджету на суму 25 млн грн; ухилення корпорації ЄЕСУ від сплати податків на загальну суму 4 млн грн; використання платіжної картки іноземної компанії, з рахунку якої Ю.Тимошенко використала майже 1 млн доларів на розрахунки у дорогих готелях і ресторанах, не сплативши податків з цієї суми.

Керівництво Качанівської колонії в Харкові, в якій відбуває покарання екс-прем'єр, 19 червня одержало на ім'я Ю.Тимошенко повістку до суду на слухання у справі ЄЕСУ на 25 червня. Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало створити комфортні умови для перебування Ю.Тимошенко в приміщенні суду у зв'язку зі станом її здоров'я.

Водночас 24 червня Держана пенітенціарна служба України повідомила, що не доставлятиме Ю.Тимошенко на засідання суду 25 червня.

Як зазначається в повідомленні, Ю.Тимошенко написала заяву про відмову від участі у судовому процесі, посилаючись при цьому на висновок німецького професора Карла Макса Айнхойпля.

«У висновках німецькі медики радять відмовитися від транспортування Ю.Тимошенко з метою не зашкодити успішному процесу лікування. Вони також відмічають, що у наступні тижні здатність Ю.Тимошенко переносити навантаження значно покращиться», - поінформували в ДПтСУ.