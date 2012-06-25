Тимошенко звинувачують у збитку державі в 30 мільйонів

Сьогодні Київський районний суд Харкова продовжить слухання справи за обвинуваченням колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в ухилянні від сплати податків.

Як стверджує слідство, очолювана екс-прем'єром компанія "Єдині енергетичні системи України" завдала державі збитків у розмірі понад 30 млн грн, а особисто Юлія Тимошенко не сплатила понад 681 тис. грн податків, повідомляє Коммерсант-Україна.

Копія обвинувального висновку у кримінальній справі N2310 щодо екс-прем'єра Юлії Тимошенко, обвинуваченої в ухилянні від сплати податків, складається з 117 сторінок.

Більшу частину обвинувального висновку становлять дані, зібрані слідчими ще 11 років тому, коли вперше було порушено справу про ухиляння Юлією Тимошенко від сплати податків. Розслідування велося з січня 2001 року по січень 2005 року, коли справа була закрита. Термін давності минув ще в 2009 році, проте в Генпрокуратурі і СБУ знайшли можливість знову розпочати розслідування, пославшись на те, що термін давності був перерваний у зв'язку зі вчиненням Юлією Тимошенко іншого злочину. Цим злочином вважається зловживання службовим становищем при підписанні в 2009 році газових контрактів, за що Тимошенко була засуджена на сім років позбавлення волі.

Зараз Тимошенко звинувачується в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років); організації умисного ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК, карається штрафом від 15 тис. до 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів з конфіскацією майна); організації службової підробки, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 366 КК, карається позбавленням волі на строк до п'яти років).

Співучасниками злочину названі свекор екс-прем'єра Геннадій Тимошенко (помер у травні цього року), який займав пост генерального директора ЄЕСУ, колишній головний бухгалтер цієї компанії Антоніна Болюра, а також екс-заступник генерального директора Євген Шаго і колишній головний бухгалтер ЄЕСУ, пізніше - бухгалтер відділу зовнішньоекономічних розрахунків Лідія Сокольченко.

Аналіз обвинувального висновку підтверджує заяву захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка, який раніше повідомляв, що прямих доказів причетності пані Тимошенко до махінацій з податковими деклараціями ЄЕСУ немає. У документі зазначено, що дії, які стосувалися реалізації "злочинного плану", виконувалися зазначеними особами "на виконання усних розпоряджень Тимошенко Ю. В.".