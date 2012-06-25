Президент ПАРЄ: в Україні не відбуваються важливі реформи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, відкриваючи третю частину сесії ПАРЄ цього року.

“Ми дивимося на Україну. Важливі реформи поки не здійснюються у цій країні напередодні парламентських виборів”, - сказав він.

Ж.-К.Міньйон вкотре висловив стурбованість ситуацією із колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

“Я сподіваюсь, що Ю.Тимошенко знову отримає свободу. Завтра суд розпочне розгляд її скарги”, - зазначив президент ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, Вищий спеціалізований суд України у цивільних і кримінальних справах 15 травня почав розгляд касаційної скарги захисту екс-прем`єра на вирок Печерського райсуду Києва у газовій справі. Потім розгляд було перенесено на 26 червня.