Янукович в Кременчуці показав своє нове обличчя (фоторепортаж)

19:05, 25 вересня 2007
Політика
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Візит ознаменувався суєтою в квадраті

Сьогодні в рамках передвиборного туру В.Янукович відвідав Полтавську область. Зранку він провів мітинг у Кременчуці (на фото), а пізніше - в Полтаві. Після мітингу В.Янукович виступив у прямому ефірі на ОДТРК «Лтава».

Януковича у Харкові зустрічали традиційним хлібом-сіллю і оберемком квітів. Квіти прем`єрові стали в нагоді. Потім...

Янукович традиційно тиснув руки натовпу

Промова прем`єра за рамки традицій не вийшла. Не допустимо! (тобто, фальсифікацій) Сили вистачить! (тобто, для перемоги) Вихід тільки один - широка коаліція! (Якщо по той бік барикад Янукович зуміє знайти ”нормальних людей”)

А потім почалася новація. Янукович відчув себе зіркою шоу-бізнесу, і пішов закидати поклонників дарованими квітами

Готуйсь!

Цілься!

Плі!.. Цікаво, ”нове обличчя” прем`єра - це спосіб примусити здати назад навіть найнастирливіших?

Інформацію про підготовку вибуху міліція оголосила жартом. А може, це - якраз той жарт, в якому лише частка жарту?

Стоп. Повтор. Ось воно: нове обличчя Януковича

Фото Олега Булашева / УНІАН

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