Янукович в Кременчуці показав своє нове обличчя (фоторепортаж)
Візит ознаменувався суєтою в квадраті
Сьогодні в рамках передвиборного туру В.Янукович відвідав Полтавську область. Зранку він провів мітинг у Кременчуці (на фото), а пізніше - в Полтаві. Після мітингу В.Янукович виступив у прямому ефірі на ОДТРК «Лтава».
| Януковича в Кременчуці зустрічали традиційним хлібом-сіллю і оберемком квітів. Квіти прем`єрові стали в нагоді. Потім...
|Янукович традиційно тиснув руки натовпу
|Промова прем`єра також за рамки традицій не вийшла. Не допустимо! (тобто, фальсифікацій) Сили вистачить! (тобто, для перемоги) Вихід тільки один - широка коаліція! (Якщо по той бік барикад Янукович зуміє знайти ”нормальних людей”)
|А потім почалася новація. Янукович відчув себе зіркою шоу-бізнесу, і пішов закидати поклонників дарованими квітами
|Готуйсь!
|Цілься!
|Плі!.. Цікаво, ”нове обличчя” прем`єра - це спосіб примусити здати назад навіть найнастирливіших?
|Відстрілявся...
|Стоп. Повтор. Ось воно: нове обличчя Януковича
Фото Олега Булашева / УНІАН
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