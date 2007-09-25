Янукович в Кременчуці показав своє нове обличчя (фоторепортаж)

Сьогодні в рамках передвиборного туру В.Янукович відвідав Полтавську область. Зранку він провів мітинг у Кременчуці (на фото), а пізніше - в Полтаві. Після мітингу В.Янукович виступив у прямому ефірі на ОДТРК «Лтава».

Фото Олега Булашева / УНІАН