Німецькому послу сподобався вибір Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам

"Пан Климкін дуже професійний дипломат, з великим досвідом, і його місія, як і в усіх дипломатів, сприяти поліпшенню відносин між країнами. Але політика народів і країн, зазвичай, робиться в столиці, тому він не працюватиме у вакуумі", - сказав Г.-Ю.Гаймзет.

Відповідаючи на запитання про те, чи вплине призначення П.Климкіна на зближення України з Німеччиною і Європейським Союзом, Г.-Ю.Гаймзет зазначив: "Зближення залежить від політики, яка проводиться, але, принаймні, пан Климкін є хорошою фігурою для того, щоб представляти українську політику".

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор Янукович 22 червня призначив П.Климкіна послом України у ФРН, звільнивши його з посади заступника міністра закордонних справ України - керівника апарату МЗС.