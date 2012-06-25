Сьогодні суд допитав убивцю Гонгадзе

Про це УНІАН повідомив один із адвокатів потерпілої сторони.

Як зазначив захисник, сьогодні було закінчено допит одного із колег О.Пукача, який вже раніше отримав вирок апеляційного суду Києва за безпосередню участь у вбивстві журналіста.

«Свідок нічого нового не розповів. Він лише повторив ті самі покази, які давав раніше», - зазначив адвокат.

Він також додав, що наступне судове засідання у справі відбудеться 3 липня.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу щодо О.Пукача.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисне скоїв убивство останнього.

Справа О.Пукача розглядається в Печерському райсуді в закритому режимі.