Депутати не здають портів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНІАН, закон про морські порти Верховна Рада ухвалила 17 травня, а Президент підписав його 8 червня.

Законодавчим актом визначаються правові, економічні та організаційні основи діяльності в морських портах.

Ст. 25 закону визначено особливості приватизації об’єктів портової інфраструктури. Відповідно до положень цієї статті, об’єктами приватизації є єдині майнові комплекси державних підприємств та акції публічних акціонерних товариств, акції, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств. Даною статтею передбачено, що єдині майнові комплекси державних підприємств та 100% акцій статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних засадах. Відповідно до цієї статті, умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства можуть передбачати оренду причалів на строк до 49 років, земельних ділянок на строк до 49 років, на яких розташовані причали, та єдиних майнових комплексів.

З приводу положень ст. 25 закону у сесійні залі парламенту точилась дискусія, деякі депутати наголошували, що цією статтею, по суті, підміняються закони, які стосуються приватизації.