Євродепутат зрозумів, що суд над Тимошенко морочить голову ЄС

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи рішення Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ перенести розгляд касаційної справи екс-прем’єра на 12 липня.

“Я досить сильно підозрюю, що це рішення є ще одним інструментом, щоб вигадати час з тим, щоб питання Євро-2012 пішло в минуле, почалися літні канікули, і жоден політик з ЄС не був поруч і не перебував у контакті для подальших коментарів вердикту з розгляду касаційної скарги”, - сказав Ч.Теннок.

Євродепутат також нагадав пункт 7-й останньої резолюції Європарламенту, співавтором якої він був, в якому висловлюється жаль з приводу попереднього рішення суду перенести розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на 26 червня.

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Як повідомляв УНІАН, 26 червня Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ знову переніс розгляд касаційної скарги у газовій справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Відповідне рішення було прийнято колегією суддів та оголошено головуючим суддею Станіславом Міщенком. Суддя зазначив, що засідання з розгляду касаційної скарги відбудеться 12 липня о 10.00. Він також наголосив, що суду необхідно отримати результати судмедекспертизи щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко.