Експерт розповів, кому відійшов електорат Тігіпка
08:48, 27 червня 2012Політика
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Олег Поліщук вважає, що електорат Сергія Тігіпка поділили між собою дві партії.
Олег Поліщук про передвиборчі "фокуси"
Електорат Сергія Тігіпка та його партії «Сильна Україна» розподілили між собою політичні сили Віталія Кличка «УДАР» та Наталії Королевської «Україна-Вперед!». Про це в ефірі «5 каналу» сказав редактор газети «Коментарі» Олег Поліщук.
«База росту обох цих політичних сил лежить на колишньому електораті партії пана Тігіпка, який провернув той самий фокус з виборцями, так би мовити продав кота в мішку на попередніх президентських виборах. 13 відсотків він мав результат в першому турі в 2012 році, і ось саме 13 відсотків розподіляються зараз між «УДАРом» переважно і Королевською. Не пішло ні Партії регіонів, ні опозиції», - заявив Поліщук.
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