Експерт розповів, кому відійшов електорат Тігіпка

Електорат Сергія Тігіпка та його партії «Сильна Україна» розподілили між собою політичні сили Віталія Кличка «УДАР» та Наталії Королевської «Україна-Вперед!». Про це в ефірі «5 каналу» сказав редактор газети «Коментарі» Олег Поліщук.

«База росту обох цих політичних сил лежить на колишньому електораті партії пана Тігіпка, який провернув той самий фокус з виборцями, так би мовити продав кота в мішку на попередніх президентських виборах. 13 відсотків він мав результат в першому турі в 2012 році, і ось саме 13 відсотків розподіляються зараз між «УДАРом» переважно і Королевською. Не пішло ні Партії регіонів, ні опозиції», - заявив Поліщук.