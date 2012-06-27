Кравчук розказав, як говорив з Януковичем про мову
16:37, 27 червня 2012Політика
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Глава Конституційної асамблеї Леонід Кравчук зустрічався з Президентом України Віктором Януковичем та пояснив безперспективність надання російській мові статусу другої державної в Україні.
Л.Кравчук нагадав, що ще півроку тому до ВР був внесений законопроект з даного питання. Він зауважив, що дуже цікавиться цією темою, оскільки є одним із співавторів закону про мови. “Я написав закритого листа до Президента”, - сказав Л.Кравчук, додавши, що повідомив главі держави про всі перспективи ухвалення такого законопроекту. “Для цього немає 300 голосів, то можна ж випинатися як хочеш”, - сказав він. “Ми сіли з Президентом і наприкінці нашої розмови Президент Віктор Янукович сказав: “Леонід Макарович, я Вас почув”, - наголосив він, додавши, що не знає, чим все завершиться.
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