Кравчук розказав, як говорив з Януковичем про мову

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кравчук повідомив сьогодні під час круглого столу на тему: «Конституція України: чи необхідні зміни?».

Л.Кравчук нагадав, що ще півроку тому до ВР був внесений законопроект з даного питання. Він зауважив, що дуже цікавиться цією темою, оскільки є одним із співавторів закону про мови. “Я написав закритого листа до Президента”, - сказав Л.Кравчук, додавши, що повідомив главі держави про всі перспективи ухвалення такого законопроекту. “Для цього немає 300 голосів, то можна ж випинатися як хочеш”, - сказав він. “Ми сіли з Президентом і наприкінці нашої розмови Президент Віктор Янукович сказав: “Леонід Макарович, я Вас почув”, - наголосив він, додавши, що не знає, чим все завершиться.