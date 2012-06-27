Колесніков думає, що скоро Європа сама запропонує безвізовий режим

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков, відповідаючи на запитання журналістів про терміни введення безвізового режиму між Україною та країнами ЄС.

«Безвізовий режим має під собою політичну й економічну складову. Поки західні уряди впевнені, що українці можуть залишитися там, але хто хотів залишитися, вони вже залишилися на цілком легальних підставах. Ніхто ж не переповзав українсько-польський кордон вночі», - сказав Б.Колесніков.

«Я думаю, що скоро вже Захід буде зацікавлений у безвізовому режимі», - додав віце-прем`єр.