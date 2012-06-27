Колесніков думає, що скоро Європа сама запропонує безвізовий режим
17:27, 27 червня 2012Політика
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Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков вважає, що країни ЄС найближчим часом будуть зацікавлені у введенні безвізового режиму з Україною.
|Колесніков не чув, щоб хтось переповзав кордон
«Безвізовий режим має під собою політичну й економічну складову. Поки західні уряди впевнені, що українці можуть залишитися там, але хто хотів залишитися, вони вже залишилися на цілком легальних підставах. Ніхто ж не переповзав українсько-польський кордон вночі», - сказав Б.Колесніков.
«Я думаю, що скоро вже Захід буде зацікавлений у безвізовому режимі», - додав віце-прем`єр.
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