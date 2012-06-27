ЗМІ: Кличку не дали провести бій на Олімпійському

Про це пише Sport.ua.

За інформацією німецької газети Frankfurter Allgemeine, намічений на початок вересня бій чемпіона WBC в суперважкій вазі українця Віталія Кличка не може бути проведений на Олімпійському.

Подана промоутерською компанією Кличка заявка на проведення вечора боксу була відхилена відповідальним міністерством, незважаючи на «мільйонні доходи, які цей захід міг принести бюджету Києва».

Підставою для відмови послужила чутливість газону, «який може бути пошкоджений» під час проведення вечора боксу.

Німецьке видання припускає, що справжньою причиною є небажання влади надавати конкуренту настільки вигідну платформу для передвиборної боротьби.