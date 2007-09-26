СБУ порушила справу за фактом фальсифікації списків виборців у Маріуполі

Служба безпеки України 26 вересня порушила кримінальну справу за фактом фальсифікації списків виборців у Маріуполі Донецької області службовими особами виконкому міської ради та робочої групи по складанню списків виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, під час перевірки списків виборців територіального округу №49 серед жителів Ордженікідзевського і Жовтневого районів було виявлено, що у списки включено 10 тисяч 149 громадян з однаковими паспортними даними та померлих громадян.

Як сказала М.ОСТАПЕНКО, також завершується перевірка в інших регіонах України, де, за попередніми даними, були окремі порушення виборчого законодавства.