Помер радник Януковича

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття рідним і близьким Радника Президента Петра Германчука у зв’язку з його смертю, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Схиляю голову в глибокій скорботі і сумую разом з Вами. Світла пам'ять про Петра Кузьмовича назавжди залишиться в наших серцях», - йдеться у співчутті Президента України.

П.Германчук помер на 61-му році життя. Він був депутатом Верховної Ради України ІІ скликання, міністром фінансів (1994-1996 рр).