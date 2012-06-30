Гриценко нарахував у команді Януковича 5 бажаючих стати президентом

«Думаю, що ще одного п'ятирічного терміну Януковича не хоче і його власна команда. Але про це вони вам не скажуть, побояться », - заявив лідер партії «Громадянська позиція» в інтерв'ю Lenta.ru.

За його словами, соратники президента теж побачили, чим завершиться його перебування при владі.

«Люди, які обслуговують Януковича як політологи, якщо раніше шукали і пропонували рішення, як президенту поборотися за другий термін, то зараз ламають голову, як йому добути до кінця першого», - цитує Гриценка його прес-служба.

У той же час він зазначив, що охочих стати президентом в команді Януковича - мінімум п'ять осіб.

«Я не буду називати їхніх прізвищ, але думаю, що їх уже хтось нашептав з різних сторін Януковичу, щоб отримати, відповідно, преференції для себе і не пропустити вперед когось із конкурентів», - підкреслив Гриценко.