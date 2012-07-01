Коморовський: євроінтеграція України - під великим запитанням

Про це Президент Польщі Броніслав Коморовський заявив сьогодні у Києві після зустрічі з представниками української опозиції, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Б.Коморовський зазначив, що польська влада хоче підтримувати дружні відносини з представниками усіх українських політичних сил для того, аби наблизити вступ України до Євросоюзу.

"Ця дорога (до повноправного членства в ЄС), на моє переконання, стоїть під великим знаком запитання через внутрішню ситуацію та через те, що невідомо, в якому напрямку розвиватиметься ситуація перед та під час осінніх виборів до парламенту", - сказав Б.Коморовський.

Президент Польщі зазначив, що із задоволенням почув від українських опозиціонерів позитивну оцінку цьогорічного чемпіонату Європи з футболу, який вперше в історії разом організували українці та поляки.

Він назвав Євро-2012 "допоміжним елементом" європейської інтеграції України.

Б.Коморовський також запевнив, що польська влада дослухається до закликів представників української опозиції та направить своїх спостерігачів на вибори народних депутатів України.

***

Як повідомляв УНІАН, Б.Коморовський, який сьогодні прибув до Києва для участі в урочистому закритті Євро-2012, провів зустріч з українськими опозиціонерами у Посольстві Польщі та Президентом України Віктором Януковичем.

Довідка УНІАН. Президент Польщі, як інші представники польської влади та Європейського Союзу, до якого входять поляки, закликають українську владу звільнити ув'язнену з серпня минулого року екс-главу українського уряду Юлію Тимошенко, називаючи її справу перешкодою для євроінтеграції України.

Наприкінці березня ЄС і України парафували угоду про асоціацію, що має стати одним із важливих етапів приєднання українців до європейського об’єднання, але документ може набути чинності лише після підписання та ратифікації його парламентами усіх держав ЄС, Європарламентом та Верховною Радою.

Політики та експерти вважають, що угода не набуде чинності, якщо Ю.Тимошенко залишатиметься у колонії.