В ОБСЄ готують резолюцію щодо політичних переслідувань в Україні

Про це члени комітету із закордонних справ Сенату Чехії Яромир Щетина, Петер Братських, члени Парламентської асамблеї ОБСЄ та парламентарії Чехії заявили під час зустрічі з дочкою та чоловіком екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Євгенією та Олександром.

Є.Тимошенко та О.Тимошенко поінформували сенаторів Чехії про політичні переслідування в Україні та дії влади щодо колишніх членів уряду України.

Особливу увагу учасники зустрічі акцентували на перебігу судових процесів над екс-прем'єр-міністром України.

Є.Тимошенко наголосила, що касаційний суд за вказівкою влади свідомо затягує розгляд скарги на "газовий" вирок з метою перешкоджання розгляду у Європейському суді з прав людини заяви Ю.Тимошенко. За її словами, такі безпрецедентні й завідомо незаконні та замовні дії суду є надзвичайно ганебним явищем не тільки для всієї судової системи, а і України в цілому, оскільки такі рішення, винесені до того ж іменем України, підривають віру громадян України в чесність і справедливість судочинства.

У свою чергу, сенатори Чехії висловили готовність щодо контролю за додержанням європейських норм права при розгляді судових справ Ю.Тимошенко. Крім того, вони поінформували про підготовку для розгляду на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ 5-9 липня проекту резолюції щодо України та політичних переслідувань в країні.