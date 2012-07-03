До Тимошенко приїхав президент Парламентської асамблеї НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, у ворота медичного закладу заїхав кортеж автомобілів у супроводі автомобіля ДАІ. Кортеж представника НАТО зустріли кілька десятків пікетувальників, які висловлювали підтримку Ю.Тимошенко. Люди, одягнені у футболки із портретами екс-прем’єра, супроводжували автомобілі вигуками «Юлі – волю!».

Невідомо точно, скільки триватиме зустріч Ю.Тимошенко із К.Ламерсом і чи планує представник НАТО спілкуватися після візиту із пресою.