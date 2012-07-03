У ВР відбулася бійка між опозицією та більшістю (оновлено)

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 248 народних депутатів із 364 зареєстрованих в сесійній залі.

Голосування за цей закон відбувалося під час бійки, тому депутати самі не зрозуміли, за що голосували. Оскільки опозиція зламала мікрофони, не було чутно, що ставить на голосування головуючий на засіданні перший віце-спікер Адам Мартинюк.

При переслуховуванні диктофонного запису журналісти спочатку почули, що А.Мартинюк поставив на голосування питання про включення мовного законопроекту до сьогоднішнього порядку денного. Зокрема, цього вимагав лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, який зауважив, що це вимога не лише його фракції, але й фракції КПУ.

Одразу після цих слів О.Єфремова у сесійній залі почалася бійка, під час якої опозиційні депутати повідривали усі мікрофони у президії ВР. Зараз технічні служби їх лагодять.

Одразу після бійки, яка відбулася у сесійній залі у зв’язку із несподіваним голосуванням за мовний закон, головуючий на засіданні перший віце-спікер Адам Мартинюк закрив засідання, але депутати Верховної Ради від опозиційних фракцій досі залишаються у сесійній залі.

Варто відзначити, що вечірнє засідання відкривав саме А.Мартинюк, а не голова Верховної Ради Володимир Литвин, хоча зранку саме спікер вів пленарне засідання. Під час вечірнього засідання В.Литвин навіть не заходив до президії.

Крім того, одразу після початку вечірнього засідання депутати помітили у ложі уряду депутатів від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва і Петра Цюрка, і виникла підозра, що щось має відбутися. Під час бійки ці два народних депутати та ще декілька «регіоналів» завадили опозиції заблокувати президію ВР.