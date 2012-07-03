П'ятеро опозиціонерів оголосили голодування (доповнена)

П’ятеро народних депутатів від опозиції оголосили безстрокове голодування у Києві біля Українського дому на знак протесту проти ухвалення мовного закону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з голодуючих, народний депутат від НУ-НС В’ячеслав Кириленко.

«Нас п’ятеро депутатів. Я, Ляпіна, Стойко й інші. Ми почали безстрокове голодування біля Українського дому», - сказав В.Кириленко.

Він наголосив, що це пов’язано з тим, що більшість брутально ухвалювала відповідний закон. Зокрема, сказав В.Кириленко, не була дотримана процедура, профільний комітет ВР не розглянув усі поправки і не дав своїх висновків.

Як повідомила УНІАН народний депутат Ксенія Ляпіна, депутати також мають намір встановити намети біля Українського дому.

За її словами, скоріш за все, до акції приєднаються й інші опозиційні депутати.

На запитання, чому місцем для голодування обрано саме Український дім, К.Ляпіна відповіла, що це «свого роду символічне місце, оскільки й Український дім, й українська мова пов’язані між собою».

На головах у К.Ляпіної та Володимира Мойсика білі стрічки з написом «Я голодую».