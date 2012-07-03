Колесніченко: Вам хотілося бій биків побачити - цього не відбулося

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

За словами В.Колесніченка, опозиція хотіла «підірвати гранату, толові шашки, бензин». «Вони не дочекалися того, чого хотіли. Але це не до нас. Тут не цирк, тут не шоу, тут люди працюють над майбутнім нашої країни», - підкреслив він.

В.Колесніченко погодився з тим, що в законі, прийнятому в редакції першого читання, є норми, «які потрібно підкоригувати». «Ми їх підкоригуємо тоді, коли буде необхідність», - сказав він.

Як підкреслив В.Колесніченко, «для всіх зрозуміло й очевидно, що ми пішли від тієї ініціативи, яку пропонували нам в першу чергу засоби масової інформації. Вам хотілося бій биків побачити й собачі перегони - цього не відбулося».

Він підкреслив: «Ми закон прийняли, і народ України відчує результати ухвалення цього закону найближчим часом».

В.Колесніченко нагадав, що законопроект набирає чинності з 1 січня 2013 року.

На запитання УНІАН про те, що ухвалення закону відбулося з порушенням регламенту, В.Колесніченко відповів: «Мені не відомі питання, пов`язані з порушенням регламенту, мені відомо те, що народ України отримав закон, який чекав 20 років».