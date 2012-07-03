Кличко розцінює сьогоднішнє голосування як політичний суїцид парламенту

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко висловив обурення сьогоднішнім «голосуванням» з порушенням усіх норм та регламентів за закон про засади мовної політики».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.Кличка.

На його думку, події у парламенті ще раз засвідчили, як зухвало в країні влада порушує права громадян, в тому числі право людей здійснювати владу в країні через свої обраних представників. «Адже сьогодні депутати не мали можливості обговорити скандальний законопроект і внести до нього бодай одну правку з 2600. А значить, не було враховано позицію, думку мільйонів українців», – сказав В.Кличко.

«Закон ухвалили в обхід регламенту, без розгляду в комітетах, без обговорення і врахування численних поправок, за зачиненими дверима, таємно від ЗМІ і громадян. Під час голосування спікер парламенту ганебно втік, щоб позбавитися сорому і бути начебто непричетним до того безчинства, яке відбулося у ВР, хоча насправді він і його «народна» фракція відповідають за це особисто, – вважає В.Кличко. – Стадія «кнопкодавства» для наших парламентаріїв була не останньою межею падіння. Виявилося, що вони настільки зневажають законодавчий орган, що готові власноруч його знищити».

В.Кличко переконаний: ті, хто сьогодні повністю проігнорували думку більшості українців, показали, що відчувають себе представниками якоїсь іншої країни, вони не цінують нічого українського. «Заради майбутнього провладного списку вони готові бездумно голосувати за будь-які провокативні питання, які роз’єднують країну. Це не політика, не законодавча робота, а безчинство із впевненістю у власній безкарності», – вважає лідер «УДАРу».

В.Кличко вважає, що вже ніщо не зможе реабілітувати політичну репутацію цього парламенту. Тому політик закликає депутатів від опозиційних сил скласти мандати і сконцентруватися на виборчій кампанії задля того, аби спільно змінити владу в країні.

«Треба скласти повноваження і йти до людей. Завдання перед опозицією – змінити владу, повернути незалежність українському парламенту. Цей парламент не має права на існування. Так буде чесно по відношенню до громадян України», – вважає В.Кличко.