Янукович побачив занепад Верховної Ради

Про це йдеться у щорічному посланні глави держави до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2012 році, оприлюдненому на його сайті.

«Найбільшим викликом для розвитку парламентаризму в Україні є занепад представницької ролі Верховної Ради. Формування складу парламенту в результаті виборів за пропорційною системою «закритих» партійних списків призвело до підміни інтересів виборців корпоративними інтересами партійних верхівок, розмивання відповідальності за законодавчу підтримку уряду», - наголосив В.Янукович.

На його думку, ухвалення закону про змішану, пропорційно-мажоритарну систему виборів на теперішній час дозволить водночас зберегти представництво партій у парламенті та відновити безпосередній зв’язок між виборцями і депутатським корпусом.