Регіонал: Опозиція чудово знала, коли голосуватимуть «мовний» законопроект

Опозиція була обізнана про плани парламентської більшості і чудово знала, коли і в який час відбудеться голосування за законопроект про основи державної мовної політики в другому читанні.

Про це заявляє член фракції Партії регіонів Олег Надоша, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Я впевнений, що опозиція знала про те, що більшість готується винести на голосування мовний законопроект. Яценюк вже точно був проінформований», - зазначив О.Надоша.

За його словами, про дату голосування за мовний законопроект були обізнані більше 250 депутатів парламентської більшості. «Вони чудово знали, що голосування відбудеться саме сьогодні. При такій кількості «знаючих» людей приховати інформацію просто неможливо. Проте, незважаючи на войовничі, публічні заяви всіляко протистояти ухваленню законопроекту, опозиція видала черговий мильний пузир», - додав він.

Як стверджує О.Надоша, лідери опозиції чудово розуміли, що в залі вистачає голосів за прийняття мовного законопроекту, тому не провели навіть найменшу мобілізацію свого депутатського корпусу. «Інакше, як пояснити, що під час голосування в сесійній залі була присутні менше половини депутатів від БЮТ і НУ-НС», - заявив О.Надоша.