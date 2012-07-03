Тягнибок: "Беркут" має звільнити вхід для Януковича
23:36, 03 липня 2012Політика
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Лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок закликає мітингувальників сконцентруватися на верхньому майданчику перед входом до Українського дому.
Про це він оголосив на мітингу протесту перед Українським домом.
"400 співробітників спецпідрозділу зібралися по обидва боки від Українського дому, які збираються витісняти нас від входу, бо Янукович у середу проводить тут прес-конференцію. Ми можемо їх не пустити до Українського дому", - цитує Українська правда.
У свою чергу депутат В'ячеслав Кириленко сказав, що у регіонах біля обласних адміністрацій починаються акції протесту.
"Там буде оголошено заклик їхати до Києва. Частина виїхала вже сьогодні. Тому завдання влади розігнати нас цієї ночі", - зазначив він.
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