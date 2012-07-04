Одарченко: голова ВР не має права підписати закон про мови

Відповідно до Регламенту ВР, це є підставою для розгляду проекту постанови про скасування ухваленого сьогодні закону про засади державної мовної політики.

Як повідомили УНІАН у прес-службі київської «Батьківщини», Ю.Одарченко заявив: «Внаслідок закриття пленарного засідання жоден депутат не зміг висловити свою незгоду із прийнятим проектом та внести проект постанови про скасування прийнятого рішення, який би заблокував підписання документа головою Верховної Ради України. Але за Регламентом є можливість включити до стенограми текст невиголошеного виступу, на підставі якого я завтра внесу проект постанови про скасування результатів голосування».

За словами Ю.Одарченка, у разі внесення проекту постанови про скасування результатів голосування голова Верховної Ради України не має права підписувати відповідний закон до розгляду питання Комітетом ВР з питань регламенту.