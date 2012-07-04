Експерт: Якщо Янукович підпише мовний закон – це буде крок до загибелі влади

«Якби навіть Президент Янукович підписав цей законопроект, який побоялися у виправленому варіанті показати фахівцям, показати, що вони змінили, а в першому варіанті він був розкритикований Академією наук, всіма інститутами, яким давали на рецензію, Венеціанською комісією, якщо він підпише то це буде наступний крок, крок не тільки загибелі української мови, а насамперед загибелі цієї влади», - цитує Гриценка 5 канал.