Експерт: Якщо Янукович підпише мовний закон – це буде крок до загибелі влади

08:00, 04 липня 2012
Політика
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Якщо Президент підпише закон про засади державної мовної політики – це буде крок не тільки до загибелі української мови, а насамперед  загибелі цієї влади, вважає директор Інституту української мови НАНУ Павло Гриценко.

«Якби навіть Президент  Янукович  підписав цей законопроект, який побоялися  у  виправленому варіанті показати фахівцям, показати, що вони змінили, а в першому варіанті він був розкритикований Академією наук, всіма інститутами, яким давали на рецензію, Венеціанською комісією, якщо він підпише то це буде наступний крок, крок не тільки загибелі української мови, а насамперед  загибелі цієї влади», - цитує Гриценка 5 канал.

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