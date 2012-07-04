Експерт: Якщо Янукович підпише мовний закон – це буде крок до загибелі влади
08:00, 04 липня 2012Політика
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Якщо Президент підпише закон про засади державної мовної політики – це буде крок не тільки до загибелі української мови, а насамперед загибелі цієї влади, вважає директор Інституту української мови НАНУ Павло Гриценко.
Скандальний закон протягли всліпу
«Якби навіть Президент Янукович підписав цей законопроект, який побоялися у виправленому варіанті показати фахівцям, показати, що вони змінили, а в першому варіанті він був розкритикований Академією наук, всіма інститутами, яким давали на рецензію, Венеціанською комісією, якщо він підпише то це буде наступний крок, крок не тільки загибелі української мови, а насамперед загибелі цієї влади», - цитує Гриценка 5 канал.
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