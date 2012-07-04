Арсеній Яценюк повідомив, що велика кількість озброєних бійців в обладунках дислокуються на стадіоні «Динамо» та на вулиці Трьохсвятительській.

Він сказав, що влада готується відтісняти учасників акції. Арсеній Яценюк попросив людей згуртуватися і піднятися вище сходами біля Українського дому, повідомляє прес-служба Фронту змін.

До бібліотеки Верховної Ради на Європейській площі під’їхав КамАЗ із залізними щитами.

Народні депутати Арсеній Яценюк, Геннадій Москаль, Микола Мартиненко, Роман Забзалюк, Юрій Стець, Олександр Третяков, Андрій Парубій стали живим ланцюгом праворуч від Українського дому

З обох боків від Українського дому продовжують перебувати «беркутівці».

Як передає кореспондент УНІАН, наразі біля Українського дому перебуває близько тисячі захисників української мови.