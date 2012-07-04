Тягнибок: Мітингувальники не пропустять Януковича до Українського дому

Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок обіцяє, що мітингувальники не пропустять Президента Віктора Януковича до Українського дому, де об 11.30 він має розпочати підсумкову прес-конференцію.

Про це О.Тягнибок сказав в коментарі УНІАН біля Українського дому, де проходить акція на захист української мови.

«Звичайно, не пропустимо (В.Януковича – УНІАН). Тут давай вказівки людям, чи не давай… Люди сюди прийшли, оскільки потоптали не те що тіло, а й душу українця», - сказав О.Тягнибок.

Водночас О.Тягнибок зауважив, що журналістів мітингувальники будуть пропускати і не чинитимуть їм жодних перешкод.

«Очевидно, для Президента дуже важливо провести прес-конференцію в Українському домі, і так співпало, що акцію протесту ми почали проводити тут», - додав він.

О.Тягнибок підкреслив, що акція протесту є абсолютно законною і на підтвердження своїх слів продемонстрував звернення «Свободи» до Київської міської державної адміністрації із заявкою про проведення такого мітингу. При цьому він зауважив, що жодного рішення суду, яке б забороняло проведення такої акції, на сьогодні немає.

Він розкритикував не лише сам мовний закон, але й «хамську процедуру його ухвалення». «Цим голосуванням вони продемонстрували, що українців вони ні в що не ставлять», - сказав лідер «Свободи».