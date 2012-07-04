Мітингувальники під Українським домом готуються до "зачистки території"

Мітингувальники під Українським домом готуються до застосування до них сили бійцями спецпідрозділу міліції «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, представники ВО «Свобода» через гучномовці просять учасників акції вишикуватись перед центральним входом в Український дім, оскільки, за їхньою інформацією, зараз планується «зачистити» територію від мітингувальників. Народні депутати продовжують стояти біля шлагбаума, що відкриває в’їзд до службового входу будівлі. Як повідомляв УНІАН, об 11.30 в Українському домі має розпочатись прес-конференція Президента Віктора Януковича.

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