Захисників мови кличуть завтра прийти під ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи на мітингу перед Українським домом, заявив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.

Він закликав мітингувальників ввечері і вночі залишатися під стінами Українського дому. При цьому він нагадав, що опозиція вважає, що рішення суду про заборону масових акцій в центрі міста не стосується зібрання перед Українським домом, оскільки тут народні депутати проводять зустріч зі своїми виборцями.

Натомість М.Томенко закликав захисників української мови завтра о 9 ранку прийти під стіни парламенту, аби чинити тиск на депутатів від більшості в разі, якщо вони завтра спробують вдруге розглянути мовний закон.

Зі свого боку лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів, додав, що депутати і цієї ночі планують залишитись біля Українського дому. Він сказав, що розроблено графік чергування народних депутатів від опозиції, аби протягом цієї ночі хтось з депутатів залишався на Європейській площі.