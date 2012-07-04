Захисників мови кличуть завтра прийти під ВР
Лідери опозиції закликають учасників акції на захист української мови залишатися на Європейській площі, а завтра, о 9 ранку, прийти під стіни парламенту.
|Депутати збираються ночувати на Європейській площі
Він закликав мітингувальників ввечері і вночі залишатися під стінами Українського дому. При цьому він нагадав, що опозиція вважає, що рішення суду про заборону масових акцій в центрі міста не стосується зібрання перед Українським домом, оскільки тут народні депутати проводять зустріч зі своїми виборцями.
Натомість М.Томенко закликав захисників української мови завтра о 9 ранку прийти під стіни парламенту, аби чинити тиск на депутатів від більшості в разі, якщо вони завтра спробують вдруге розглянути мовний закон.
Зі свого боку лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів, додав, що депутати і цієї ночі планують залишитись біля Українського дому. Він сказав, що розроблено графік чергування народних депутатів від опозиції, аби протягом цієї ночі хтось з депутатів залишався на Європейській площі.