У Черкасах спалили опудало депутата-зрадника

Як передає кореспондент УНІАН, безстрокова акція розпочалася сьогодні на Соборній площі біля приміщення облдержадміністрації.

«Сьогодні у Верховній Раді засіли шулери, які не мають нічого святого, тому з цього опудала ми запалюємо символічний вогонь, який очистить владу від запроданців. Ми запалимо цей вогонь на всіх майданах області, у всіх містах і селах!» - проголосили опозиціонери, підпалюючи опудало.

В акції взяли участь близько двохсот представників «Батьківщини», «Фронту Змін», НРУ, УНП, «Громадянської позиції», «УДАРу» та інших політичних сил та громадських організацій, а також представники творчої інтелігенції і просто не байдужі громадяни.

Учасники встановили наметове містечко, яке, за словами представників опозиції, “залишиться на майдані доти, доки народ не змете злочинний режим Януковичів-Азарових”.

Учасники мітингу прийняли звернення до Президента України, в якому закликали його не підписувати мовний закон, а інакше вони будуть «боронити свою мову і державу всіма можливими способами».

Після зібрання, присутні на майдані пройшли до пам’ятника Шевченкові і, ставши навколо нього і взявшись за руки, заспівали гімн України.