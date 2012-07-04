Облрада виганяє губернатора з приміщення

Рішення ухвалили, „взявши до уваги сьогоднішнє рішення президії Львівської обласної ради та наявність у Львівської ОДА заборгованості з орендної плати за понад 6 місяців” (Львівська ОДА і Львівська обласна рада розміщуються на кількох поверхах в одній будівлі на вулиці Винниченка у Львові. Свої приміщення Львівська ОДА орендує у Львівської обласної ради).

„Львівська обласна рада зобов’язала управління майном спільної власності вжити вичерпні заходи щодо дострокового розірвання договору оренди, стягнення заборгованості та виселення із займаних приміщень. Контроль за виконанням покладено на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Львівської обласної ради”, - йдеться в ухваленому рішенні.

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Як повідомляв УНІАН, близько двох тисяч жителів Львівської області зібралися сьогодні на площі біля Львівської облдержадміністрації, де проходила ХХ позачергова сесія Львівської обласної ради на порядок денний якої було винесено одне питання: „Про загрозу державності України у зв’язку з ухваленнями Закону України „Про засади державної мовної політики”.