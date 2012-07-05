Представники ОБСЄ після Тимошенко потрапили до колонії

Доповідач Комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань Парламентської Асамблеї ОБСЄ, глава парламентської делегації Нідерландів в Парламентській Асамблеї ОБСЄ Кьоскун Чьоруз та секретар делегації Парламентської Асамблеї ОБСЄ Арьєн Вестерхофф після відвідання Центральної клінічної лікарні "Укрзалізниці" у м.Харкові, де проходить лікування екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, відвідали Качанівську виправну колонію (№54).

Про це УНІАН повідомили у Державній пенітенціарній службі України.

«Під час перебування в установі візитери отримали загальну інформацію від начальника установи про діяльність закладу, а також особливості діяльності установи протягом останнього часу», - вгориться в повідомленні.

Також зазначається. що «безпосередньо К.Чьоруз та А.Вестерхофф ознайомилися з виробничими об’єктами установи, православним храмом на території колонії, приміщеннями загальноосвітньої школи та професійно-навчального центру для жінок, крамницею, бібліотекою, клубом, кімнатою психоемоційного розвантаження засуджених, кімнатами для короткострокових та тривалих побачень із засудженими жінками, житловими та комунально-побутовими приміщення для відбуваючих покарання жінок і безпосередньо з умовами утримання в установі засудженої Ю.Тимошенко».

Також у ДПтС інформують, що «за підсумками візиту до Качанівської виправної колонії представники ОБСЄ висловили позитивні враження від побаченого, зокрема щодо створення в цій установі належних сучасних європейських умов для відбування жінками кримінального покарання у вигляді позбавлення волі, та подякували керівництву установи й обласного управління ДПтС за надану можливість детально ознайомитися з роботою установи».

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня, доповідач Комітету з демократії, прав людини та гуманітарних питань Парламентської Асамблеї ОБСЄ, глава парламентської делегації Нідерландів у ПА ОБСЄ К.Чьоруз та секретар делегації Парламентської Асамблеї ОБСЄ А.Вестерхофф відвідали ув’язнену екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні "Укрзалізниці" у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, під час візиту представники ОБСЄ протягом години поспілкувалися з керівництвом ЦКЛ та протягом наступних двох годин - із засудженою Ю.Тимошенко.