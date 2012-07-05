УДАР про Євро-2012, сльозогін і заборону мітингів

А також про несприйняття іншої, окрім власної, позиції і думки, неповагу до Конституції, яка гарантує громадянам свободу зібрань, та системне порушення прав людини в Україні.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «УДАР».

«Влада так і не зрозуміла, чому опозиція і громадяни, які не сприймають політики нинішньої влади, вийшли на протести в різних регіонах України, зокрема, й під Український дім у Києві, – говорять в «УДАРі» і нагадують, що сьогодні вся країна та столиця завішані вітальними білбордами Партії регіонів і Президента, з яких українців вітають зі Святом Конституції. – І в цей же самий час влада брутально порушує Основний Закон і права громадян на мирні зібрання»

«Можна примусити українські суди приймати потрібні Адміністрації Президента рішення, але не можна змусити громадян підтримувати подібну політику влади, яка з кожним днем робить все більше кроків, направлених на розкол країни і розпалювання ворожнечі між громадянами», – наголошують в партії «УДАР». Можна ховатися від преси, переносити прес-конференції, але не можна сховатися від власних громадян і від відповідальності за свої дії, заявляють в «УДАРі».

«Застосування сльозогінного газу і сили проти мирних демонстрантів показує всьому світу, що Україна перетворюється на тоталітарну державу, і за це рано чи пізно відповідатимуть ті, хто приймав протиправні рішення в судах і силових структурах, а також їх ідейні натхненники в найвищих кабінетах держави. Після усміхнених українців, які гостинно приймали Євро і які стали головним обличчям чемпіонату у світових ЗМІ, світ знову бачить звичну в останні роки картинку з Києва – шоломи «Беркута», газові балончики і дубинки проти мирних демонстрантів, брутальну і недемократичну владу», – йдеться в заяві партії «УДАР».