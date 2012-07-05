У Раді готуються замінити Литвина Мартинюком
Оскільки більшість у ВР не впевнена, чи підпише Володимир Литвин прийняті днями скандальні закони, то в Раді задумалися про те, чи може закон вступити в силу за підписом першого віце-спікера Адама Мартинюка.
В опозиції запевняють, що це неможливо, пише КоммерсантЪ-Украина.
За словами опозиціонерів, в регламенті є норма про те, що закон повинен підписувати виключно голова ВР.
Представники влади, зі свого боку, посилаються на положення регламенту, згідно з яким за відсутності спікера його обов'язки виконує його перший заступник. "Ми зараз вивчаємо це питання, і швидше за все буде прийнято рішення, що перший віце-спікер може підписувати закон. Це випливає з принципу безперервності влади", - заявив Валерій Камчатний, заступник голови регламентного комітету. При цьому він додав, що при необхідності комітет затвердить і оприлюднить спеціальне роз'яснення з цього питання.
Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада з бійками прийняла в цілому закон про принципи державної мовної політики, запропонований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.