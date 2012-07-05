Експерт вважає, що дострокові вибори нереальні

Заяви щодо проведення дострокових виборів експерти називають психологічним пресингом. "Опозиція не може забезпечити ні дострокові вибори президента, ні вибори в парламент, як не може і президент оголосити дострокові вибори у Верховну раду, оскільки для цього немає прямих юридичних підстав. Ще один мінус у заліковій книжці у вигляді порушення Конституції навряд чи потрібен Віктору Януковичу. До того ж немає сенсу смикатися, адже 30 липня і так починається виборча кампанія ", - сказав у коментарі виданню Коммерсант-Україна директор центру прикладних політичних досліджень" Пента "Володимир Фесенко.