Сайт Верховної Ради «лежить»

Перебої з сайтом почалися близько 7-ї години, повідомляє ТСН. Наразі він не відкривається.

Між тим обіцяної опозиціонерами акції протесту під будівлею парламенту не відбувається. Наразі там нікого немає. Натомість мітинг продовжується під Українським домом. Парламент на засіданні 5 липня має розглянути законопроект, яким пропонується внести зміни в Конституцію в частині обмеження депутатської недоторканності. Після розгляду змін в Основний Закон депутати затвердять календарний план роботи своєї наступної 11-ї сесії, а потім Рада приступить до розгляду законопроектів у другому читанні.

На порядку денному загалом більш ніж 80 питань.