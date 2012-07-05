Сайт Верховної Ради «лежить»
10:29, 05 липня 2012Політика
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Сайт Верховної ради сьогодні зранку не працює.
Перебої почалися зранку
Перебої з сайтом почалися близько 7-ї години, повідомляє ТСН. Наразі він не відкривається.
Між тим обіцяної опозиціонерами акції протесту під будівлею парламенту не відбувається. Наразі там нікого немає. Натомість мітинг продовжується під Українським домом. Парламент на засіданні 5 липня має розглянути законопроект, яким пропонується внести зміни в Конституцію в частині обмеження депутатської недоторканності. Після розгляду змін в Основний Закон депутати затвердять календарний план роботи своєї наступної 11-ї сесії, а потім Рада приступить до розгляду законопроектів у другому читанні.
На порядку денному загалом більш ніж 80 питань.
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