Захисники мови прийшли до адміністрації Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, вулиця Шовковична, біля Адміністрації Президента, перекрита кордоном міліції, який не пропускає учасників акції ближче до будівлі АП.

Протестувальники мають намір передати звернення громадських організацій до Президента України Віктора Януковича, в якому зазначають, що підписання мовного закону призведе до розколу українського суспільства і поставить країну фактично на межу громадянського конфлікту.

Найближчим часом представники організацій планують зареєструвати це звернення у Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ВР прийняла закон «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. Законом передбачено, що російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.