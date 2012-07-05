Плющ каже, що спікерство йому ніхто не пропонував

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Плющ заявив сьогодні журналістам.

«Мені не пропонували», - сказав він.

При цьому І.Плющ висловив переконання, що найкращий вихід із ситуації, що склалася у парламенті після подання у відставку спікера Володимира Литвина і віце-спікера Миколи Томенка, - проведення дострокових виборів народних депутатів.

«І рішення щодо їх проведення має прийняти саме парламент», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 4 липня голова ВР В.Литвин і його заступник М.Томенко подали у відставку через ухвалення 3 липня мовного закону.