Плющ каже, що спікерство йому ніхто не пропонував
11:22, 05 липня 2012Політика
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Народний депутат Іван Плющ (група "Реформи заради майбутнього") спростовує інформацію, що йому пропонували бути новим головою Верховної Ради.
Плющу не пропонували
Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Плющ заявив сьогодні журналістам.
«Мені не пропонували», - сказав він.
При цьому І.Плющ висловив переконання, що найкращий вихід із ситуації, що склалася у парламенті після подання у відставку спікера Володимира Литвина і віце-спікера Миколи Томенка, - проведення дострокових виборів народних депутатів.
«І рішення щодо їх проведення має прийняти саме парламент», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, вранці 4 липня голова ВР В.Литвин і його заступник М.Томенко подали у відставку через ухвалення 3 липня мовного закону.
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