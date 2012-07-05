Верховна Рада почне працювати з 4 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 266 із 270 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено, що сесія розпочнеться 4 вересня, а завершиться 14 грудня 2012 року.

Передбачено проведення за цей період 7 тижнів пленарних засідань, для роботи у комітетах, фракціях та комісіях заплановано 5 тижнів, для роботи з виборцями – 3 тижні.

Крім того, передбачається проведення 7 годин запитань до уряду.