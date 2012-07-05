Верховна Рада почне працювати з 4 вересня
11:30, 05 липня 2012Політика
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Верховна Рада ухвалила постанову «Про календарний план проведення 11 сесії Верховної Ради України шостого скликання».
Верховна Рада вирішила, як працюватиме після відпусток
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 266 із 270 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Постановою передбачено, що сесія розпочнеться 4 вересня, а завершиться 14 грудня 2012 року.
Передбачено проведення за цей період 7 тижнів пленарних засідань, для роботи у комітетах, фракціях та комісіях заплановано 5 тижнів, для роботи з виборцями – 3 тижні.
Крім того, передбачається проведення 7 годин запитань до уряду.
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