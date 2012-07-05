Янукович подумає про мови після підпису спікера й експертизи

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це заявив представник Президента у Верховній Раді Юрій Мірошниченко.

Щойно підписаний головою парламенту закон «Про засади державної мовної політики» надійде до глави держави, наголосив Ю.Мірошниченко, буде проведено його всебічну експертизу - і тільки на її основі прийматиметься рішення щодо закону.

«Не буде жодних попередніх висновків чи оцінок закону та процедури його прийняття, поки ґрунтовно і всебічно не будуть вивчені всі експертні висновки», - нагадав Ю.Мірошниченко позицію Президента, яку глава держави озвучив на зустрічі з керівництвом парламенту та депутатських фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня ВР прийняла закон «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. Законом передбачено, що російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.

Опозиція заявила, що закон ухвалено з порушеннями, декілька депутатів заявили, що не голосували за цей закон, ще декілька – відкликали свої голоси.

Також лідери опозиції заявили, що голова ВР Володимир Литвин на зустрічі з ними пообіцяв, що не підпише мовний закон.

Водночас прес-секретар спікера наголосила, що В.Литвин нікого не уповноважував робити заяви про те, що він не підпише мовний закон.

Вона підкреслила, що підписання В.Литвином закону про засади державної мовної політики можливе лише за умов чіткого дотримання норм закону про Регламент, який містить чітку процедуру розгляду законопроектів та їх підготовки на підпис керівникові парламенту.