Партія регіонів погрожує Литвину судом

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер цієї фракції Олександр Єфремов.

За його словами, Конституція України, зокрема, ст. 94, чітко визначає, що голова ВР має підписати закон перед тим, як він надійде до Президента.

«Якихось норм, які б давали право спікеру парламенту не підписувати закон, проголосований у залі, просто немає. Правда, немає норм покарання за те, що спікер не підписує це», - сказав О.Єфремов.

Він наголосив, що якщо більшість приймає відповідне рішення, то одна людина не повинна заважати просуванню цього закону.

«В іншому випадку будуть судові процедури… Одне з подань буде зроблене вже сьогодні», - сказав О.Єфремов, додавши, що Партія регіонів звертатиметься до різних судових інстанцій.