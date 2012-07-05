Литвин втік на лікарняний

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив, виступаючи на мітингу біля Українського дому, народний депутат Юрій Одарченко.

Він нагадав, що в день ухвалення мовного закону 3 липня В.Литвин мав довготривалі переговори з Президентом України Віктором Януковичем.

Як вважає Ю.Одарченко, заява В.Литвина про відставку, яку він зробив зранку 4 липня, є спробою уникнути відповідальності як за незаконне ухвалення мовного закону, так і за можливі порушення під час майбутніх парламентських виборів.

«Все закінчилось тим, що він (В.Литвин – УНІАН) знаходиться на лікарняному і закон поки що не підписано», - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів звернеться до суду в разі, якщо голова Верховної Ради Володимир Литвин не підпише мовний закон.

За словами Єфремова, Конституція України, зокрема, ст. 94, чітко визначає, що голова ВР має підписати закон перед тим, як він надійде до Президента.

«Якихось норм, які б давали право спікеру парламенту не підписувати закон, проголосований у залі, просто немає. Правда, немає норм покарання за те, що спікер не підписує це», - сказав О.Єфремов.

Він наголосив, що якщо більшість приймає відповідне рішення, то одна людина не повинна заважати просуванню цього закону.

«В іншому випадку будуть судові процедури… Одне з подань буде зроблене вже сьогодні», - сказав О.Єфремов