Сьогодні опозиція визначиться, що робити з мітингувальниками
Опозиція сьогодні визначиться, яким чином далі проводитиме акції на захист української мови.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова ради Об’єднаної опозиції «За Батьківщину!» Арсеній Яценюк.
«Буквально за дві години у нас буде зустріч всіх опозиційних сил, і ми будемо приймати рішення про те, яким чином далі продовжувати акцію. Є декілька варіантів розвитку подій», - сказав А.Яценюк.
У свою чергу заступник голови ВР Микола Томенко зауважив, що всі прекрасно розуміють, що учасники мітингу є живими людьми.
«Ми ж не можемо говорити: Друзі, сидіть на бетоні три місяці і чекайте, доки влада домовиться з Литвином. Це зневага», - сказав він.
За словами М.Томенка, якщо на момент закриття сесії парламенту (церемонія запланована на 12.00 6 липня - УНІАН) мовний закон не буде підписаний, то це буде тактичною перемогою.
«Як тільки створиться нова небезпека легалізації цього закону - ми будемо адекватно діяти. Наші дії будуть залежати від ступеня небезпеки легалізації закону про мови», - сказав віце-спікер.