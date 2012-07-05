Сьогодні опозиція визначиться, що робити з мітингувальниками

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова ради Об’єднаної опозиції «За Батьківщину!» Арсеній Яценюк.

«Буквально за дві години у нас буде зустріч всіх опозиційних сил, і ми будемо приймати рішення про те, яким чином далі продовжувати акцію. Є декілька варіантів розвитку подій», - сказав А.Яценюк.

У свою чергу заступник голови ВР Микола Томенко зауважив, що всі прекрасно розуміють, що учасники мітингу є живими людьми.

«Ми ж не можемо говорити: Друзі, сидіть на бетоні три місяці і чекайте, доки влада домовиться з Литвином. Це зневага», - сказав він.

За словами М.Томенка, якщо на момент закриття сесії парламенту (церемонія запланована на 12.00 6 липня - УНІАН) мовний закон не буде підписаний, то це буде тактичною перемогою.

«Як тільки створиться нова небезпека легалізації цього закону - ми будемо адекватно діяти. Наші дії будуть залежати від ступеня небезпеки легалізації закону про мови», - сказав віце-спікер.