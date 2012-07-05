У Раді гасне світло, і змовкає мелодія
14:20, 05 липня 2012Політика
1966 0
Перший заступник голови Верховної Ради України Адам Мартинюк заявляє, що сьогоднішні і вчорашні збої в освітленні приміщень парламенту стаються через проблеми у місті.
Мартинюк скаржиться на перебої
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Мартинюк сказав на засіданні парламенту.
Вчора і сьогодні у сесійній залі ВР відбуваються перебої із постачанням електроенергії: гаснуть лампи, а також час від часу зникає мелодія, котра супроводжує голосування.
«Це проблема міста, а не наша внутрішня. Так що тут вини управління справами немає», - сказав А.Мартинюк.
Він припустив, що футбольні уболівальники «щось пошкодили і ще залишилося».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter