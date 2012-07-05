Тимошенко: Янукович кинув виклик нації

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, яка проходить курс реабілітації у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, закликає співгромадян боротися за українську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Ю.Тимошенко на брифінгу у Харкові оприлюднив її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

«Я з вами, боріться. А всі, хто має можливість, збирайтеся біля Українського дому на лінії фронту за Україну», - йдеться у заяві.

Ю.Тимошенко висловила жаль, що не має змоги безпосередньо брати участі в акціях протесту біля Українського дому.

На її думку, «Україною керують люди, яким ця країна не потрібна». «У нас біля влади знову ті, яким ця країна з її мовою, культурою й історією, з її великим духом чужа і не потрібна», - наголосила Ю.Тимошенко.

За її словами, голосування за мовний закон 3 липня засвідчило, що влада недбало ставиться до всіх громадян країни. «Янукович оголосив війну вже не опозиції і не окремим демократичним цінностям, а незалежній Україні як такій. Він кинув виклик цілій нації», - підкреслила Ю.Тимошенко.

На її думку, перше рішення, яке має прийняти опозиція у новому складі парламенту, є «анулювання всіх злочинних законів».

«Рідна мова – це залізобетонна стіна, останній бастіон, межа, за яку відступати неможна, бо далі тотальна пустеля», - підкреслила Ю.Тимошенко.