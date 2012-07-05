Міліція просить мітингуючих не провокувати її

Також міліція звертається до представників ЗМІ з проханням не поширювати недостовірну та необ’єктивну інформацію, повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні під стінами Українського дому перед мітингувальниками виступив один з лідерів ВО «Свобода» і закликав до рішучих дій в цілому і зокрема проти правоохоронців, які забезпечують охорону громадського порядку на Європейській площі.

Також він наголосив на тому, що за ідею потрібно стояти до останнього, незважаючи ні на законні вимоги правоохоронців, ні на рішення суду. В промові пролунали досить ворожі лозунги та провокаційні заклики відверто протистояти правоохоронцям, зауважили у міліції.

Керівництво столичної міліції наголошує, що за чинним законодавством за опір представникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків та злісну непокору їхнім законним вимогам передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

До того ж, сьогодні на деяких інтернет-сайтах з’явилась інформація з посиланням на прес-службу ВО «Свобода» про те, що «Мітингувальники біля Українського дому відбили чергову атаку силовиків та продовжують протест», і що близько 8.30 працівники спецпідрозділу "Беркут" вкотре спробували витіснити протестувальників зі сходів перед Українським домом.

Такі заяви з боку представників ВО «Свобода» абсолютно не відповідають дійсності. Правоохоронці лише забезпечують охорону громадського порядку на Європейській площі, незважаючи на численні спроби активістів спровокувати конфлікт, наголосили у столичній міліції.