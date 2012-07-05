Огризко пішов з «Нашої України»
16:50, 05 липня 2012Політика
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Володимир Огризко склав повноваження члена президії та заступника голови політради політичної партії «Наша Україна» та припинив своє членство у партії.
Володимир Огризко попрощався з Нашою Україною
Про це він повідомив кореспондента УНІАН.
В обґрунтуванні свого рішення В.Огризко зазначив, що запит на нову національно-патріотичну партію в Україні, який є в суспільстві, може бути реалізованим лише на нових засадах.
На його переконання, «Наша Україна» за нинішніх обставин не зможе впоратись з таким завданням.
В.Огризко подякував своїм колегам за співпрацю та висловив сподівання, що відмінності у політичних підходах не впливатимуть на підтримання з ними доброзичливих і приємних людських стосунках у майбутньому.
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